И.о главы Минтранса Армении подает в отставку, его коллега из Минздрава пока продолжает работу

И.о. министра здравоохранения Армении заявил, что продолжает оставаться на своем посту и будет работать столько, сколько посчитает нужным премьер-министр Никол Пашинян.

"Я выполняю свои функции. Будут работать столько, сколько посчитает нужным премьер", - сказал Л.Алтунян журналистам после первого заседания правительства во главе с Н.Пашиняном.

В свою очередь и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заявил, что сложит свои полномочия.

"Я могу быть полезным стране и в других местах. Не обязательно, чтобы я был министром", - сказал В.Мартиросян.

На вопрос, намерен ли он покинуть Республиканскую партию, В.Мартиросян ответил: "Время покажет".