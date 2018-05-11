И.о главы Минтранса Армении подает в отставку, его коллега из Минздрава пока продолжает работу

И.о. министра здравоохранения Армении заявил, что продолжает оставаться на своем посту и будет работать столько, сколько посчитает нужным премьер-министр Никол Пашинян.
"Я выполняю свои функции. Будут работать столько, сколько посчитает нужным премьер", - сказал Л.Алтунян журналистам после первого заседания правительства во главе с Н.Пашиняном.
В свою очередь и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян заявил, что сложит свои полномочия.
"Я могу быть полезным стране и в других местах. Не обязательно, чтобы я был министром", - сказал В.Мартиросян.
На вопрос, намерен ли он покинуть Республиканскую партию, В.Мартиросян ответил: "Время покажет".
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