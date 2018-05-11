Азербайджан в 2012-2017гг выделил Сербии около 300 млн евро на строительство автодороги

Азербайджан в 2012-2017гг выделил Сербии 299 млн 951,2 тыс. евро в рамках кредита на строительство участка автодороги Лиг-Прелина магистрали «11-ый Коридор» между Сербией и Македонией.

"Азербайджан в 2012 году выделил Сербии 61,6 млн евро, в 2013г – 32,777 млн евро, в 2014г – 58 млн 694,1 тыс. евро, в 2015г – 65,451 млн евро, в 2016г – 60 млн 436,2 тыс. евро и в 2017г – 20 млн 993,2 тыс. евро", - отмечается в годовом отчете Счетной палаты Азербайджана.

На конец 2017 года из выделенных средств неосвоенными остались 48 млн 841,95 тыс. евро.

По данным Счетпалаты, сербская сторона в рамках погашения по кредиту в 2015-2017гг выплатила Азербайджану 40 млн 857,3 тыс. евро. На 1 октября 2017 года остаток по кредиту составляет 259 млн 93,9 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что Азербайджан в 2018 году по кредиту, выданному Сербии, рассчитывает получить 66 млн 265 тыс. манатов (порядка 33 млн евро - ИФ). Данные средства заложены в доходной части госбюджета Азербайджана на 2018 год.

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2012 года Азербайджан и Сербия подписали соглашение, согласно которому азербайджанская сторона выделила кредит в размере 300 млн евро на строительство участка автодороги Лиг-Прелина магистрали «11-ый Коридор» между Сербией и Македонией. Средства выделены на 15 лет с трехлетним льготным периодом, ставка – 4% годовых.

А.Азизов