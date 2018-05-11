Министр диаспоры Армении не войдет в новое правительство

Министр диаспоры Армении Грануш Акопян не будет работать в составе нового правительства республики.
"Желаю новому правительству удачи, укрепления связей с диаспорой. Работать будет уже новая команда", - сказала Г.Акопян журналистам по итогам первого заседания правительства во главе с новым премьером Николом Пашиняном.
В свою очередь мэр Еревана Тарон Маргарян заявил журналистам, что вопрос его отставки не обсуждается.
"В повестке нет такого вопроса", - сказал Т.Маргарян.
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