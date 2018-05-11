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Регион 11.05.2018 13:17

Министр диаспоры Армении не войдет в новое правительство

Министр диаспоры Армении Грануш Акопян не будет работать в составе нового правительства республики.

"Желаю новому правительству удачи, укрепления связей с диаспорой. Работать будет уже новая команда", - сказала Г.Акопян журналистам по итогам первого заседания правительства во главе с новым премьером Николом Пашиняном.

В свою очередь мэр Еревана Тарон Маргарян заявил журналистам, что вопрос его отставки не обсуждается.

"В повестке нет такого вопроса", - сказал Т.Маргарян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНИСТР, ДИАСПОРА, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]