Министр диаспоры Армении не войдет в новое правительство

Министр диаспоры Армении Грануш Акопян не будет работать в составе нового правительства республики.

"Желаю новому правительству удачи, укрепления связей с диаспорой. Работать будет уже новая команда", - сказала Г.Акопян журналистам по итогам первого заседания правительства во главе с новым премьером Николом Пашиняном.

В свою очередь мэр Еревана Тарон Маргарян заявил журналистам, что вопрос его отставки не обсуждается.

"В повестке нет такого вопроса", - сказал Т.Маргарян.