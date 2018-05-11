КНДР пообещала ИКАО отказаться от потенциально опасной для гражданской авиации деятельности

Северная Корея пообещала не проводить без предупреждения ракетные испытания и воздержаться от любой другой деятельности, которая может представлять опасность для полетов гражданской авиации, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).
Согласно заявлению ИКАО, подобные заверения со стороны Пхеньяна представители организации получили во время визита в КНДР на этой неделе.
В ходе этих переговоров официальные лица из Пхеньяна заявили о заинтересованности в возобновлении полетов иностранных авиакомпаний через северокорейское воздушное пространство, а также в открытии новых маршрутов через КНДР.
АП отмечает, что перелеты через воздушное пространство КНДР в ряде случаев может позволить авиакомпаниям быстрее осуществлять свои рейсы и использовать меньшее количество топлива.
Северная Корея также запросила у ИКАО поддержки в оказании помощи в обучении иностранному языку пилотов и диспетчеров из КНДР.
Со своей стороны представители международной организации приветствовали все инициативы Пхеньяна.
Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Позже состоялся межкорейский саммит, на котором стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове будет официально окончена и что обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона.
В ИКАО ранее критиковали КНДР за испытания баллистических ракет, представлявших угрозу для гражданской авиации. Особая опасность заключалась в том, что Пхеньян заранее не информировал об испытании и о предполагаемой траектории движения ракеты. Поэтому существовала вероятность, что ракета случайно попадет в какой-нибудь самолет.
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