Правительство Армении одобрило предложение изменить соглашение о ЕАЭС, чтобы Ереван был представлен на уровне премьера

Правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Цель изменений - обеспечить представленность Армении в высшем совете ЕАЭС на уровне премьер-министра", - сказал на заседании правительства и.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян.

Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.