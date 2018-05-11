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Регион 11.05.2018 13:45

Правительство Армении одобрило предложение изменить соглашение о ЕАЭС, чтобы Ереван был представлен на уровне премьера

Правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Цель изменений - обеспечить представленность Армении в высшем совете ЕАЭС на уровне премьер-министра", - сказал на заседании правительства и.о. главы МИД Армении Эдвард Налбандян.

Армения перешла от президентской к парламентской форме правления.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕАЭС, СОГЛАШЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]