Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2013-2017гг позволили восстановить средства почти на 54 млн манатов

Проверки, проведенные Счетной палатой Азербайджана в 2017 году, выявили нецелевое использование средств на сумму 42 млн 110,4 тыс. манатов.
Согласно годовому отчету Счетпалаты, высший орган финансового контроля в 2017 году провел 50 аудиторских проверок и 10 аналитических мероприятий.
В результате проверок было выявлено в общей сложности 689 различных нарушений. Больше всего нарушений (201) было связано с не соблюдением требований бюджетного законодательства, 169 – нарушения законодательства в сфере бухучета, 162 - законодательства при проведении госзакупок и нарушений.
"Проверки выявили изменение первичного предназначения средств на сумму 42 млн 110,4 тыс. манатов. При этом анализ показывает, что объем средств, по которым имело место нецелевое использование, с каждым годом сокращается. Это связано с ужесточением надзора и требований законодательства", - подчеркивает палата.
С учетом выявленных нарушений подготовила пакет предложений для совершенствования законодательства.
Кроме этого, анализ материалов показал, что в 2017 году 26 госструктур осуществили неэффективное использование средств на сумму 83,3 млн манатов.
"Общий объем средств, охваченных в ходе проверок и аналитических мероприятий в 2017 году, составил 10 млрд 992,9 млн манатов. Это в 2 раза больше, чем при проверках, проведенных в 2016 году", - отмечается в отчете.
По итогам проверок, проведенных в 2017 году, в госбюджет и на счетах госпредприятий восстановлены средства в размере 16 млн 918,2 тыс. манатов, $73,8 тыс., в Госфонд социальной защиты (ГФСЗ) – 1 млн 120,9 тыс. манатов.
"В целом, в 2013-2017гг проверки, проведенные Счетпалатой, позволили восстановить средства на сумму 53,6 млн манатов, из которых 51,7 млн манатов – в госбюджет, 1,9 млн манатов – в ГФСЗ.
А.Азизов
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