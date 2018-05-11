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Туризм 11.05.2018 13:09

Министр экологии и глава AZTA обсудили развитие экотуризма в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров обсудили перспективы развития экологического и аграрного туризма.

«В ходе встречи собеседники обсудили вопросы развития туристической промышленности Азербайджана, в том числе состояние и перспективы развития экологического и агарного туризма, а также определили направления будущего сотрудничества»,- говорится в сообщении AZTA.

М.Бабаев отметил, что министерство внедряет новые подходы в своей деятельности, в частности особое место будет отводиться частному сектору. «Министерство уже ведет работы в этом направлении, проводятся встречи с представителями частного сектора», - отметил министр.

М.Бабаев предложил AZTA подготовить пакет предложений по оказанию поддержки предпринимателям в сфере туризма.

В свою очередь, Н.Багиров отметил роль частного сектора в достижениях в сфере туризма в последние годы. Он также подчеркнул важность государственной поддержки в этом направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]