Министр экологии и глава AZTA обсудили развитие экотуризма в Азербайджане

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров обсудили перспективы развития экологического и аграрного туризма.

«В ходе встречи собеседники обсудили вопросы развития туристической промышленности Азербайджана, в том числе состояние и перспективы развития экологического и агарного туризма, а также определили направления будущего сотрудничества»,- говорится в сообщении AZTA.

М.Бабаев отметил, что министерство внедряет новые подходы в своей деятельности, в частности особое место будет отводиться частному сектору. «Министерство уже ведет работы в этом направлении, проводятся встречи с представителями частного сектора», - отметил министр.

М.Бабаев предложил AZTA подготовить пакет предложений по оказанию поддержки предпринимателям в сфере туризма.

В свою очередь, Н.Багиров отметил роль частного сектора в достижениях в сфере туризма в последние годы. Он также подчеркнул важность государственной поддержки в этом направлении.

Ф.Исазаде