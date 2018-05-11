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Регион 11.05.2018 13:13

Пашинян обещает провести внеочередные выборы в парламент Армении в "логически короткие сроки"

Новые власти Армении намерены организовать и провести внеочередные выборы в парламент, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Приоритетными действиями являются работы по организации в логически короткие сроки внеочередных парламентских выборов", - сказал Н.Пашинян журналистам в пятницу.

На вопрос, возможно ли проведение внеочередных выборов, если правительство не представит в парламент свою новую программу, Н.Пашинян ответил: "Возможностей много".

8 мая парламент Армении после нескольких недель протестов избрал лидера оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на пост премьера. Республиканская партия заявила об уходе в оппозицию.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]