Новые власти Армении намерены организовать и провести внеочередные выборы в парламент, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Приоритетными действиями являются работы по организации в логически короткие сроки внеочередных парламентских выборов", - сказал Н.Пашинян журналистам в пятницу.

На вопрос, возможно ли проведение внеочередных выборов, если правительство не представит в парламент свою новую программу, Н.Пашинян ответил: "Возможностей много".

8 мая парламент Армении после нескольких недель протестов избрал лидера оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на пост премьера. Республиканская партия заявила об уходе в оппозицию.