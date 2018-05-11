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Регион 11.05.2018 15:01

Глава МИД Ирана будет настаивать в Брюсселе на гарантиях соблюдения ядерной сделки после выхода из нее США - СМИ

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече в Брюсселе запросит у европейских партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе практических гарантий соблюдения сделки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из нее, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Со ссылкой на иранские дипломатические источники они отмечают, что Дж.Зариф посетит Брюссель 15 мая после визитов в КНР и Россию.

Глава МИД Ирана встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с руководством МИД европейских стран - участниц сделки: Германии, Великобритании и Франции.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани призвал Евросоюз, в первую очередь Францию, Великобританию и Германию, занять твердую позицию и гарантировать иранские интересы в рамках СВПД.

Х.Рухани подчеркнул, что ЕС и, в частности, "Евротройка" должны гарантировать интересы Ирана в таких областях, как продажа нефти, газа, нефтепродуктов и банковские отношения.

"Они (интересы - ИФ) должны быть четко определены и гарантированы. Все это может способствовать сохранению ядерного соглашения, и в течение нескольких недель их следует изучить и доработать на встрече министров иностранных дел и экспертных групп иранцев и европейцев", - приводят иранские СМИ слова президента.

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Тэги: ИРАН, МИД, ЕС, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]