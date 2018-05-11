Глава МИД Ирана будет настаивать в Брюсселе на гарантиях соблюдения ядерной сделки после выхода из нее США - СМИ

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече в Брюсселе запросит у европейских партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе практических гарантий соблюдения сделки после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из нее, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Со ссылкой на иранские дипломатические источники они отмечают, что Дж.Зариф посетит Брюссель 15 мая после визитов в КНР и Россию.

Глава МИД Ирана встретится с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с руководством МИД европейских стран - участниц сделки: Германии, Великобритании и Франции.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани призвал Евросоюз, в первую очередь Францию, Великобританию и Германию, занять твердую позицию и гарантировать иранские интересы в рамках СВПД.

Х.Рухани подчеркнул, что ЕС и, в частности, "Евротройка" должны гарантировать интересы Ирана в таких областях, как продажа нефти, газа, нефтепродуктов и банковские отношения.

"Они (интересы - ИФ) должны быть четко определены и гарантированы. Все это может способствовать сохранению ядерного соглашения, и в течение нескольких недель их следует изучить и доработать на встрече министров иностранных дел и экспертных групп иранцев и европейцев", - приводят иранские СМИ слова президента.