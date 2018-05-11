В Британии оштрафовали организаторов кампании Brexit за нарушения правил об отчете о расходах

Организаторы кампании выхода Британии из ЕС - движение Leave.EU, будет вынуждены заплатить $95 тыс. в связи с нарушением правил об отчете о денежных средствах, потраченных в преддверии референдума, сообщает в пятницу британская газета "Индепендент".
"Речь идет об очень серьезных нарушениях", - заявил глава избирательной комиссии Британии Боб Поснер.
По оценкам комиссии, организация превысила более чем на $100 тыс. лимит средств, которые по британским законам было разрешено потратить в рамках кампании в преддверии референдума.
"Правила, за выполнением которых мы следим, были приняты парламентом и нацелены на прозрачность и уверенность общественности в демократичном характере процесса (проведения референдума - ИФ)", - подчеркнули в комиссии.
По словам Б.Поснера, организация Leave.EU, которая играла ключевую роль в преддверии и во время референдума о Brexit, не смогла выполнить эти правила и не представила отчет о потраченных средствах. В частности, руководство Leave.EU не отчиталось о трате средств, которые были получены от американской компании Goddard Gunster, и не предоставило счета по 97 платежам.
По данным издания, размер суммы, которую руководство организации будет вынуждено внести в бюджет страны в качестве штрафа, составляет $95 тыс.
Одна из официальных кампаний за Brexit - Leave.EU - была основана в 2015 году и располагает поддержкой лидера евроскептиков Найджела Фараджа.
Согласно британским законом, для проведения того или иного референдума в Британии избирательной комиссии необходимо выбрать двух официальных организаторов, общественные объединения, которые будут агитировать "за" и "против".
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
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