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Регион 11.05.2018 13:18

Пашинян сообщил, что в новое правительство Армении войдут представители фракции "Царукян"

Партия "Процветающая Армения", представленная в парламенте республики фракцией "Царукян", будет представлена в составе нового правительства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Царукян" будет представлен в составе нового правительства. Мы заявляли, что будет правительство согласия", - сказал Н.Пашинян журналистам в пятницу.

Он также заявил, что как только у него не будет общественной поддержки, он перестанет быть премьер-министром Армении.

Оппозиционная фракция "Царукян" представляет в парламенте крупнейшую политическую партию "Процветающая Армения" и является второй по численности парламентской силой с 31 депутатом.

Партию возглавляет один из крупнейших армянских предпринимателей Гагик Царукян.

Н.Пашинян также сообщил, что будет уволен начальник внутренних войск полиции Армении Левон Ераносян, который, как сообщают армянские СМИ, неоднократно отличался жестокостью во время различных акций протеста в Ереване.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]