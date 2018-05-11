Итальянские политики продолжают переговоры по формированию правительства

Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" продолжают работать над формированием совместного правительства, сообщает в пятницу газета "Соле 24 оре".

В пятницу и в субботу у партий запланированы встречи по вопросам совместной программы и списка кандидатов на министерские посты. Также лидерам партий Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини предстоит принять решение по кандидату на пост премьер-министра Италии, чье имя им предстоит представить президенту Италии Серджо Маттарелле в воскресенье.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци пообещал, что левоцентристы будут находиться в "жесточайшей оппозиции по отношению к союзу "Лиги" и движения "Пять звезд".

"Они пообещали так много всего. И при помощи этих обещаний они выиграли: каждый день мы будем требовать от них отчета за их ложь во время выборов... Я получаю так много писем от людей, которые не хотят сдаваться, а хотят помочь нам. Будем поддерживать связь, друзья, потому что наша оппозиция не будет шуткой, (она будет - ИФ) жесточайшей", - написал М.Ренци в "Фейсбуке".

М.Ренци отметил, что правительство "Лиги" и движения "Пять звезд" многим не нравится, в том числе и ему, но "это то, что нравится итальянцам".

В последнее время в итальянских СМИ стали появляться имена вероятных кандидатов на пост премьер-министр Италии, в частности, называют одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра итальянского дипломата Джампьетро Массоло.

Также кандидатом в премьеры считают Энрико Джованнини, министра труда в правительстве Энрико Летта. Еще одним претендентом на этот пост итальянская пресса называет Элизабетту Беллони, генерального секретаря МИД Италии.

Политики не могут сформировать правительство в Италии более двух месяцев, в начале этой недели после очередных безуспешных консультаций, президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.