Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 21° 13 Май 15° 23° 14 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 11.05.2018 14:01

Итальянские политики продолжают переговоры по формированию правительства

Итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" продолжают работать над формированием совместного правительства, сообщает в пятницу газета "Соле 24 оре".

В пятницу и в субботу у партий запланированы встречи по вопросам совместной программы и списка кандидатов на министерские посты. Также лидерам партий Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини предстоит принять решение по кандидату на пост премьер-министра Италии, чье имя им предстоит представить президенту Италии Серджо Маттарелле в воскресенье.

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци пообещал, что левоцентристы будут находиться в "жесточайшей оппозиции по отношению к союзу "Лиги" и движения "Пять звезд".

"Они пообещали так много всего. И при помощи этих обещаний они выиграли: каждый день мы будем требовать от них отчета за их ложь во время выборов... Я получаю так много писем от людей, которые не хотят сдаваться, а хотят помочь нам. Будем поддерживать связь, друзья, потому что наша оппозиция не будет шуткой, (она будет - ИФ) жесточайшей", - написал М.Ренци в "Фейсбуке".

М.Ренци отметил, что правительство "Лиги" и движения "Пять звезд" многим не нравится, в том числе и ему, но "это то, что нравится итальянцам".

В последнее время в итальянских СМИ стали появляться имена вероятных кандидатов на пост премьер-министр Италии, в частности, называют одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра итальянского дипломата Джампьетро Массоло.

Также кандидатом в премьеры считают Энрико Джованнини, министра труда в правительстве Энрико Летта. Еще одним претендентом на этот пост итальянская пресса называет Элизабетту Беллони, генерального секретаря МИД Италии.

Политики не могут сформировать правительство в Италии более двух месяцев, в начале этой недели после очередных безуспешных консультаций, президент Италии предложил сформировать "нейтральное" правительство, которое будет работать вплоть до досрочных выборов.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, в которую, в том числе, входит "Лига", второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Второй раунд консультаций по формированию правительства Италии завершился безрезультатно Разногласия между итальянскими демократами могут затруднить работу правительства страны - СМИ Президент Италии начинает консультации о будущем итальянского правительства Премьер Италии предложил план спасения экономики страны Кабинет Ренци получил вотум доверия в итальянском сенате Ренци, как ожидается, до конца дня сообщит итальянскому президенту состав нового правительства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]