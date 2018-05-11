Азербайджан и Иран перевели таможенные пункты на круглосуточный режим работы

Таможенные пункты Астара, Биласувар и Джульфа, расположенные на границе с Ираном, с 10 мая 2018 года перешли на круглосуточный режим работы, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.
Данное решение было принято в ходе встречи представителей погранслужб и таможенных органов Азербайджана и Ирана.
«Таким образом, будет организовано круглосуточное передвижение граждан, грузовых и легковых автомобилей и пассажиров. Это шаг послужит увеличению товарооборота между двумя странами, круглосуточной работе транспортного коридора Север-Юг и позволит разгрузить интенсивность пассажиропотока», - говорится в сообщении ГТК.
В сообщении также отмечается, что в связи с этим на пограничных и таможенных пунктах обновлена и расширена соответствующая инфраструктура, будут произведены изменения в структуре управления таможенных органов.
Б.Рустамбеков
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