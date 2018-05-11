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Бизнес и законодательство 11.05.2018 13:19

Азербайджан и Иран перевели таможенные пункты на круглосуточный режим работы

Таможенные пункты Астара, Биласувар и Джульфа, расположенные на границе с Ираном, с 10 мая 2018 года перешли на круглосуточный режим работы, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Данное решение было принято в ходе встречи представителей погранслужб и таможенных органов Азербайджана и Ирана.

«Таким образом, будет организовано круглосуточное передвижение граждан, грузовых и легковых автомобилей и пассажиров. Это шаг послужит увеличению товарооборота между двумя странами, круглосуточной работе транспортного коридора Север-Юг и позволит разгрузить интенсивность пассажиропотока», - говорится в сообщении ГТК.

В сообщении также отмечается, что в связи с этим на пограничных и таможенных пунктах обновлена и расширена соответствующая инфраструктура, будут произведены изменения в структуре управления таможенных органов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТАМОЖНЯ, ПУНКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]