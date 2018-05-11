Медведев принял из 12 стран поздравления с утверждением на пост премьера

Иностранные лидеры и главы правительств поздравили Дмитрия Медведева с утверждением на пост председателя правительства РФ.

"Наряду с телефонными разговорами, послания и телеграммы направили, в частности, лидеры Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана Ильхам Алиев, Палестины Махмуд Аббас, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, руководители правительств Армении Никол Пашинян, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Молдовы Павел Филип, Таджикистана Кохир Расулзода, Южной Осетии Эрик Пухаев", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, говорится в сообщении, Д.Медведева поздравили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.