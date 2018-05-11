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СНГ 11.05.2018 13:24

Медведев принял из 12 стран поздравления с утверждением на пост премьера

Иностранные лидеры и главы правительств поздравили Дмитрия Медведева с утверждением на пост председателя правительства РФ.

"Наряду с телефонными разговорами, послания и телеграммы направили, в частности, лидеры Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана Ильхам Алиев, Палестины Махмуд Аббас, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, руководители правительств Армении Никол Пашинян, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Молдовы Павел Филип, Таджикистана Кохир Расулзода, Южной Осетии Эрик Пухаев", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, говорится в сообщении, Д.Медведева поздравили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, УТВЕРЖДЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]