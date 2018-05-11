В Берлине готовы предоставить помощь германским фирмам в Иране - министр экономики ФРГ

Власти Германии рассмотрят меры, которые будут приняты для поддержки тех германских фирм, которые ведут бизнес в Иране и могут пострадать от последствий решения США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в пятницу министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы готовы к переговорам со всеми компаниями, которые могут быть затронуты (решением США об отказе от соглашения - ИФ), относительно того, какие шаги мы можем сделать, чтобы свести к минимуму последствия", - сказал министр в эфире немецкой радиостанции "Дойчландфунк".

При этом министр отметил, что пока рано говорить, как именно ограничительные меры США против Тегерана скажутся на германском бизнесе.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана. Эти ограничительные меры, как ожидается, могут сказаться и на западных компаниях, присутствующих на иранском рынке.