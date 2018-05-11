Европейские страны не должны вести себя как "вассалы" США, а должны жестче отстаивать свои экономические интересы, заявил в пятницу французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Хотим ли мы быть вассалами США, которые полностью повинуются?" - сказал он.

"Со своей стороны мы должны работать между собой - европейскими странами - в вопросе защиты нашего экономического суверенитета. Хотим ли мы, чтобы США были экономическим жандармом нашей планеты? Или же мы, европейцы, все-таки хотим говорить о том, что у нас есть свои экономические интересы и что мы хотим продолжать вести торговые дела с Ираном. Мы считаем, что это истинно верный путь, и мы будем его продолжать", - добавил он.

Его заявление прозвучало вслед за решением президента США Дональда Трампа о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и начала процесса восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.