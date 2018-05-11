Газопровод TANAP запустят 12 июня – Минэнерго Турции

Ввод в строй Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) состоится 12 июня 2018 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

"TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня", - сказал Б.Албайрак, слова которого приводят турецкие СМИ.

Ранее со ссылкой на главу Департамента инвестиций компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Вагифа Алиева сообщалось, что ввод в эксплуатацию TANAP состоится 19 июня. В церемонии примут участие президенты Азербайджана и Турции.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд, до сих пор затраты на его реализацию превысили $5,6 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

А.Азизов