Иран назвал надуманным предлог, под которым Израиль нанес удары по Сирии

Власти Ирана осудили авиаудар Израиля по Сирии, заявив, что он был проведен под надуманным предлогом, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя иранского МИД Бахрама Касеми.
По словам Б.Касеми, Израиль провел атаку под "надуманным и безосновательным предлогом". Он сказал, что удар стал нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Сирии. Б.Касеми отметил, что у Сирии есть право на самозащиту "против агрессоров".
В ночь на 10 мая Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.
По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".
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