Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 21° 13 Май 15° 23° 14 Май 16° 26°

Регион 11.05.2018 14:37

Иран назвал надуманным предлог, под которым Израиль нанес удары по Сирии

Власти Ирана осудили авиаудар Израиля по Сирии, заявив, что он был проведен под надуманным предлогом, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя иранского МИД Бахрама Касеми.

По словам Б.Касеми, Израиль провел атаку под "надуманным и безосновательным предлогом". Он сказал, что удар стал нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Сирии. Б.Касеми отметил, что у Сирии есть право на самозащиту "против агрессоров".

В ночь на 10 мая Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, КРИТИКА


Похожие новости


Глава Минобороны Израиля призвал Асада изгнать иранских военных из Сирии США поддерживают право Израиля на самооборону - Белый дом Нетаньяху заявил, что не допустит укрепления иранских военных в Сирии Макрон призвал к деэскалации в отношениях между Ираном и Израилем Нетаньяху заявил Путину об угрозах Ирана в адрес Израиля Баку опровергает информацию об использовании спецслужбами Израиля территории Азербайджана для похищения иранского ядерного архива

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]