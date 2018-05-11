Урегулирование конфликта в Донбассе стало одной из тем телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ", - сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам разговора, состоявшегося по инициативе германской стороны.

"Условлено активизировать работу в "нормандском формате", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщили в кремлевской пресс-службе, "Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко".

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе.

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.

29 марта 2018 года лидеры стран "нормандского формата" приняли совместное заявление. Как следует из сообщения на сайте Кремля, они "вновь подтверждают свою приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы)" и намерены рассмотреть "возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы".

По итогам встречи 10 мая в Ахене президент Украины Петр Порошенко заявил, что скоординировал с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном действия относительно проведения в ближайшее время заседания "нормандского формата", которое, скорее всего, пройдет в Париже. "18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и у Эмманюэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата". Наиболее вероятно, это может состояться в Париже", - заявил П.Порошенко.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала предложений о проведении очередного саммита "нормандской четверки", однако ждет соответствующих инициатив, так как пауза в этом процессе затянулась. "Пока с российской стороной каких-то проговоров не было. Но если будут инициативы - действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе по различным причинам - поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив", - сказал он журналистам.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 10 мая, что Россия готова к встрече в Нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне глав МИД при условии наполнения этой встречи конкретным содержанием.

"Наш коллега (глава МИД ФРГ Хайко Маас - ИФ) упомянул предложение собраться на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Мы готовы такое предложение рассматривать. Сегодня даже обсуждали конкретное наполнение такой возможной встречи", - сказал С.Лавров по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Х.Маасом.

По его словам, "у германских коллег есть собственные идеи". "Мы сказали, что министры ("нормандской четверки" - ИФ), если они встретятся, обязаны просто, как минимум, завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине, а именно добиться согласия на разведение сил и средств в станице Луганской, чему сейчас препятствует украинская сторона вопреки многократным подтверждениям ОБСЕ о возможности это сделать", - подчеркнул С.Лавров.

Кроме этого, глава российского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости "зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов".

"Это, как минимум, без которого, наверное, министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно", - подчеркнул С.Лавров.

На уточняющий вопрос о возможной проведения встречи в Нормандском формате, С.Лавров ответил: "Время созыва министерской встречи "нормандской четверки" - это инициатива, которую мы поддержали, высказались за то, чтобы хорошо подготовить этот контакт. А по срокам нужно договариваться".

Министр выразил надежду, что "это не будет долгий период, необходимо найти даты, которые бы всех устроили". По его словам, необходимо согласовать удобные для четырех министров дату и время.