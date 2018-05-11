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Бизнес и законодательство 11.05.2018 13:54

ГТК Азербайджана и АПБ будут сотрудничать в сфере продовольственной безопасности

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Агентство по продовольственной безопасности (АПБ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, говорится в сообщении ГТК.

«Документ определяет принципы взаимодействия между двумя структурами в сфере продовольственной безопасности и создает условия для оперативного и эффективного решения вопросов», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что документ будет способствовать укреплению взаимного обмена информацией, совместному и эффективному использованию ресурсов, а также усилению методов государственного управления и контроля в области продовольственной безопасности.

Меморандум предусматривает обмен информацией о ввозимых и экспортируемых пищевых продуктах, ветеринарных и фитосанитарных грузах по всей стране, обеспечении взаимного сотрудничества в области ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, обмен информацией о рисках.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, АПБ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]