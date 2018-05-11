ГТК Азербайджана и АПБ будут сотрудничать в сфере продовольственной безопасности

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) и Агентство по продовольственной безопасности (АПБ) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, говорится в сообщении ГТК.
«Документ определяет принципы взаимодействия между двумя структурами в сфере продовольственной безопасности и создает условия для оперативного и эффективного решения вопросов», - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что документ будет способствовать укреплению взаимного обмена информацией, совместному и эффективному использованию ресурсов, а также усилению методов государственного управления и контроля в области продовольственной безопасности.
Меморандум предусматривает обмен информацией о ввозимых и экспортируемых пищевых продуктах, ветеринарных и фитосанитарных грузах по всей стране, обеспечении взаимного сотрудничества в области ветеринарного, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов, обмен информацией о рисках.
Б.Рустамбеков
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