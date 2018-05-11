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Дальнее зарубежье 11.05.2018 16:16

Китай назвал важным шагом предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Китае заявили, что приветствуют прогресс, достигнутый США и КНДР, по вопросу саммита между лидерами двух стран, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет "важным шагом" в достижении денуклеаризации, политического урегулирования на Корейском полуострове и обеспечении мира и стабильности в регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели две встречи за последние несколько месяцев.

Встреча президента США и лидера КНДР, как ожидается, пройдет 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, США, САММИТ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]