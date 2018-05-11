Китай назвал важным шагом предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Китае заявили, что приветствуют прогресс, достигнутый США и КНДР, по вопросу саммита между лидерами двух стран, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет "важным шагом" в достижении денуклеаризации, политического урегулирования на Корейском полуострове и обеспечении мира и стабильности в регионе.

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели две встречи за последние несколько месяцев.

Встреча президента США и лидера КНДР, как ожидается, пройдет 12 июня в Сингапуре.