Китай назвал важным шагом предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Китае заявили, что приветствуют прогресс, достигнутый США и КНДР, по вопросу саммита между лидерами двух стран, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан отметил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет "важным шагом" в достижении денуклеаризации, политического урегулирования на Корейском полуострове и обеспечении мира и стабильности в регионе.
Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели две встречи за последние несколько месяцев.
Встреча президента США и лидера КНДР, как ожидается, пройдет 12 июня в Сингапуре.
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