Новым главой МИД Армении будет назначен постпред в ООН Зограб Мнацаканян - источник

Министром иностранных дел Армении будет назначен действующий постоянный представитель республики в ООН Зограб Мнацаканян, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве.

52-летний З.Мнацаканян работает в системе МИД с 1991 года. В 2002-2008 гг. был постоянным представителем Армении в Женевском офисе ООН и в других международных организациях, послом Армении в Швейцарии. В 2008-2011 гг. был постоянным представителем Армении в Совете Европы.

С 2011 по 2014 гг. занимал должность заместитель министра иностранных дел Армении.

С 2014 года является постоянным представителем Армении в ООН.

Действующий глава МИД Армении Эдвард Налбандян занимает эту должность с 2008 года.