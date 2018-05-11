Новым главой МИД Армении будет назначен постпред в ООН Зограб Мнацаканян - источник

Министром иностранных дел Армении будет назначен действующий постоянный представитель республики в ООН Зограб Мнацаканян, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве.
52-летний З.Мнацаканян работает в системе МИД с 1991 года. В 2002-2008 гг. был постоянным представителем Армении в Женевском офисе ООН и в других международных организациях, послом Армении в Швейцарии. В 2008-2011 гг. был постоянным представителем Армении в Совете Европы.
С 2011 по 2014 гг. занимал должность заместитель министра иностранных дел Армении.
С 2014 года является постоянным представителем Армении в ООН.
Действующий глава МИД Армении Эдвард Налбандян занимает эту должность с 2008 года.
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