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СНГ 11.05.2018 16:32

Украина пока не сможет стать членом Евросоюза - глава представительства ЕС

У Украины пока нет перспективы членства в Европейском Союзе, считает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Турция - одна из стран, которые проводят переговоры по вступлению в ЕС... В вопросе Украины на сегодняшний момент нет перспективы членства", - сказал он в ходе "круглого стола" "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" в пятницу в Киеве.

По его словам, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.

"Это большое разочарование для наших украинских партнёров, потому что они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", - пояснил посол.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, ЧЛЕНСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]