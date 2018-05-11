Украина пока не сможет стать членом Евросоюза - глава представительства ЕС

У Украины пока нет перспективы членства в Европейском Союзе, считает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
"Турция - одна из стран, которые проводят переговоры по вступлению в ЕС... В вопросе Украины на сегодняшний момент нет перспективы членства", - сказал он в ходе "круглого стола" "Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы" в пятницу в Киеве.
По его словам, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС призвано содействовать политической и экономической интеграции.
"Это большое разочарование для наших украинских партнёров, потому что они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", - пояснил посол.
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