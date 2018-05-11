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Дальнее зарубежье 11.05.2018 14:48

Более 40 полицейских и военных погибли в результате нападения талибов на КПП на западе Афганистана

В провинции Фарах, на западе Афганистана более 40 полицейских и военных погибли в результате нападений боевиков радикального движения "Талибан" на два контрольно-пропускных пункта (КПП), сообщили в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителя власти провинции.

Центр уезда Балаболок подвергся атакам талибов в ночь с четверга на пятницу, сначала боевики "Талибан" захватили контрольно-пропускной пункт Дорахи, убив 23 полицейских. Затем под их контроль перешел КПП Радж в центральной части Фараха, убиты, по меньшей мере, девять полицейских и ранены еще трое стражей порядка, сообщил журналистам глава провинциального совета Фарид Бахтавар.

По его словам, во время столкновений погибли еще девять военнослужащих национальной армии.

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Тэги: АФГАНИСТАН, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]