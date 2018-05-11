Поручения по реализации указа Путина от 7 мая даны - Медведев

Все поручения по реализации нового "майского указа" президента РФ уже даны, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Сегодня у нас второе совещание из запланированных, оно касается промышленности. Вчера мы с вами говорили об организации работы по достижению целей, поставленных в указе президента от 7 мая текущего года. Здесь все поручения уже даны", - сказал Д.Медведев в пятницу на совещании по экономическим вопросам.

Накануне премьер-министр РФ провел первое совещание после переназначения на эту должность.

"Реализация указа, конечно, связана, в том числе, и с технологическим развитием отдельных секторов промышленности, с пониманием того, как мы эту работу собираемся строить и за счет каких источников она должна финансироваться", - сказал Д.Медведев.

7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года.

Как заявил глава государства, выступая на заседании Госдумы 8 мая, в новом "майском указе" поставлены масштабные и амбициозные цели, для их достижения необходима консолидация всего общества.

"Ориентиры заданы, действительно, масштабные и амбициозные, для их достижения необходима консолидация всего общества. Значим вклад каждого", - сказал В.Путин.

По его словам, "речь идет об активной политике демографического развития и выходе на устойчивый рост численности населения, о прорыве в технологиях и науке, высоких темпах экономического развития, достижении нового качества жизни наших людей, повышении реальных доходов граждан и кардинальном снижении бедности, о настраивании эффективной системы социальной поддержки, продолжении изменений в образовании и здравоохранении, решении жилищных и экологических проблем, поддержке культуры".

Президент отметил, что речь также идет о запуске крупных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектах. "Развитии Дальнего Востока, Арктики, всех наших регионов, обновлении городов и поселков", - добавил В.Путин.

По его словам, реализация национальных проектов и программ потребует совместных слаженных усилий всех уровней и ветвей власти: законодательной и исполнительной, а также всех регионов.

"Рассчитываю также на активное участие общественных профессиональных объединений и отечественного делового сообщества", - сказал президент РФ.

В свою очередь Д.Медведев при утверждении его премьер-министром на том же заседании Госдумы заявил, что объем средств для выполнения майского указа президента РФ, по предварительным подсчетам, вырастет на треть - до 25 трлн рублей.

"Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе (изданном президентом накануне - ИФ) задач. По предварительным подсчетам, подчеркиваю - сугубо предварительным, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн рублей. То есть, к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн рублей", - сказал Д.Медведев.