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ТЭК 11.05.2018 14:52

Шевчович видит в энергоэффективности способ сокращения зависимости Европы от импорта газа

Одна из главных задач Энергетического союза ЕС заключается в том, чтобы показать, что переход к "чистой" энергетике служит на благо всех, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Выступая в пятницу на конференции во Флоренции, М.Шефчович подчеркнул, что "безопасность и солидарность идут рука об руку с декарбонизацией и энергетической эффективностью". "Например, на каждые 1% повышения энергоэффективности импорт газа сокращается на 2,6%", - сообщил еврокомиссар.

Его выступление в Италии транслировала телеслужба ЕС.

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ШЕФЧОВИЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]