Шевчович видит в энергоэффективности способ сокращения зависимости Европы от импорта газа

Одна из главных задач Энергетического союза ЕС заключается в том, чтобы показать, что переход к "чистой" энергетике служит на благо всех, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Выступая в пятницу на конференции во Флоренции, М.Шефчович подчеркнул, что "безопасность и солидарность идут рука об руку с декарбонизацией и энергетической эффективностью". "Например, на каждые 1% повышения энергоэффективности импорт газа сокращается на 2,6%", - сообщил еврокомиссар.

Его выступление в Италии транслировала телеслужба ЕС.