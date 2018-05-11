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Регион 11.05.2018 15:01

Фейковая новость про заявление Пашиняна о Дне Победы в будущем может оказаться жестокой реальностью - политолог

Российская общественность обеспокоена возможными антироссийскими тенденциями в действиях нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил политолог Сергей Марков.

"Эта новость оказалась фейковой, мне это было ясно с самого начала. Если Никол Пашинян хотел это сделать, то вряд ли бы он сделал это перед ожидаемой 14 мая встречей с Владимиром Путиным, вряд ли бы сделал 9 мая. Он подождал бы несколько месяцев, и не стал бы сейчас делать такие жесткие заявления, провоцирующие российское общественное мнение", - заявил С.Марков агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя фейковую новость в армянских СМИ о том, что Н.Пашинян принял решение перенести День Победы с 9 на 8 мая и переименовать его в «День скорби и примирения».

С.Марков подчеркнул, что эта фейковая новость была воспринята в РФ многими, как реальная. "Есть подозрения, что Н.Пашинян такое может сделать в будущем и думает об этом", - отметил он.

Во-первых, многие считают, что этот переворот (в Армении - ИФ) был насильственным, поскольку это было не только голосованием в парламенте, но и блокирование административных зданий, дорог, что запрещено законом. Были угрозы в адрес депутатов, чтобы они проголосовали за Пашиняна. В итоге, депутаты проголосовали за Пашиняна не потому, что считают его хорошим, они проголосовали из чувства страха за себя.

Во-вторых, в Армении серьезное американское влияние, которая не скрывает своего желания отбросить Армению максимально далеко от России. Для этого работают американские и украинские политтехнологи. Мы видим, что представители армянской диаспоры в США очень активны в этом процессе.

В-третьих, сам Пашинян ранее неоднократно заявлял о необходимости выхода Армении из Евразийского союза. Он в свое время входил в штабе Тер-Петросяна, который также критически относился к России и весьма позитивно к Западу.

"Кроме этого, мы видим отношение в Армении к Гарагену Нжде, героизация которого абсолютно недопустима. Нжде сотрудничал с гитлеровскими властями, когда проживал в Болгарии. Тот факт, что Нжде устанавливаются памятники - это явный отход от концепции общей победы наших народов в Великой Отечественной Войне над нацизмом. В РФ есть определенные опасения по политике Пашиняна в отношении России. Поэтому российское общественное мнение и поверило этой фейковой новости. Таким образом, популярность этого фейка свидетельствует о том, что российское общественное мнение видит факты, не фейки, а именно реальные факты, которые вызывают очень серьезную тревогу. То, что сегодня считается фейком, к сожалению, может через некоторое время оказаться жестокой и тревожной реальностью", - добавил политолог.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, РОССИЯ


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