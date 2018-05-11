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Транспорт и связь 11.05.2018 15:05

AZAL внедрил самую современную инновационную систему аэронавигации «AIM»

Центр управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) завершил процесс внедрения интегрированной системы управления аэронавигационной информацией (AIM), говорится в сообщении AZAL.

"Данная система впервые внедрена на постсоветском пространстве", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что новая система отражает концепцию System Wide Information Management (SWIM) в соответствии с глобальной концепцией в области управления воздушным движением и является частью дорожной карты ICAO.

"SWIM поддерживает обмен авиационной, аэропортовой, полетной, метеорологической информацией, а также информацией о потоках движения воздушных судов и пропускной способности воздушного пространства. Данный подход позволяет обеспечить сквозной обмен информацией между всеми поставщиками и пользователями информации при организации воздушного движения", - подчеркивает общество.

«Азераэронавигация» готова к сотрудничеству с другими Центрами управления воздушным движением с целью поделиться опытом в сфере внедрения последних технологий в данной сфере.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZAL, НАВИГАЦИЯ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]