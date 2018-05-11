AZAL внедрил самую современную инновационную систему аэронавигации «AIM»

Центр управления воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) завершил процесс внедрения интегрированной системы управления аэронавигационной информацией (AIM), говорится в сообщении AZAL.
"Данная система впервые внедрена на постсоветском пространстве", - отмечается в сообщении.
В сообщении отмечается, что новая система отражает концепцию System Wide Information Management (SWIM) в соответствии с глобальной концепцией в области управления воздушным движением и является частью дорожной карты ICAO.
"SWIM поддерживает обмен авиационной, аэропортовой, полетной, метеорологической информацией, а также информацией о потоках движения воздушных судов и пропускной способности воздушного пространства. Данный подход позволяет обеспечить сквозной обмен информацией между всеми поставщиками и пользователями информации при организации воздушного движения", - подчеркивает общество.
«Азераэронавигация» готова к сотрудничеству с другими Центрами управления воздушным движением с целью поделиться опытом в сфере внедрения последних технологий в данной сфере.
Б.Рустамбеков
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