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11.05.2018 15:11

Стартовал "UNEC Business Conversation Club" при поддержке AccessBank-а

Сегодня при поддержке AccessBank-а на факультете "Финансы и бухгалтерия" UNEC состоялся первый семинар "UNEC Business Conversation Club".

На протяжении 5 недель специалисты IELTS будет обучать студентов, участвующих в "UNEC Business Conversation Club", бизнес-направлению английского языка.

Выступивший на открытии мероприятия декан факультета "Финансы и бухгалтерия" Герай Мусаев отметил, что сотрудничество между UNEC и "AccessBank" находится на высоком уровне: "Меня очень радует, что растет количество проектов, реализуемых совместно с "AccessBank"-ом. Я уверен, что впереди нас ждут еще более интересные проекты. Что касается "UNEC Business Conversation Club", студенты, учавствующие в этом проекте, будут развиваться по нескольким направлениям. Для лиц, получающих высшее финансовое образование, знание английского языка очень важно".

Затем слово было предоставлено Заместителю Председателя Правления/Главному Финансовому Администратору Альбрехту Сабелусу. А., который выразил большую удовлетворенность "AccessBank"а оказанием поддержки данному проекту: "UNEC предоставил финансово-банковскому сектору Азербайджана множество профессиональных кадров. В команде "AccessBank"а также достаточно выпускников UNEC. Я верю, что данный проект расширит знания студентов. Знание английского языка - требование настоящего времени. В частности, владение английским языком является одним из главных требований в финансовой сфере.

Если наряду с экономическими знаниями вы будете владеть также английским языком, то как говорится, при поиске работы вы будете впереди не на шаг, а на два. Наша же цель заключается в том, чтобы молодёжь, выбирающая специализацией финансово-банковский сектор, была достаточно грамотной и квалифицированной".

Директор Департамента Корпоративного Банкинга и Маркетинга AccessBank-а Гюнай Джалилова сообщила о наличии тесных связей между представляемым ею банком и UNEC: "С начала текущего года при поддержке нашего банка проведено несколько мероприятий в UNEC, и все они прошли довольно успешно. В предыдущих наших встречах я также отмечала, что основная линия политики по корпоративной социальной ответственности нашего банка в этом году построена на сфере образования. Хочу отметить, что к данному проекту также присоединятся зарубежные специалисты, работающие в AccessBank и имеющие богатый международный опыт, которые поделятся с вами своим опытом и знаниями в последующие недели".

Г. Джалилова добавила, что по итогам семинара наиболее активвные студенты будут награждены со стороны банка.

Затем был дан старт семинару.

В завершении мероприятия участники получили подарки от банка.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]