Иранцы проводят акции протеста против решения США выйти из ядерной сделки

Несколько тысяч человек вышли на улицы иранских городов в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Агентство отмечает, что многие иранцы, вышедшие на протесты, говорят, что "искренне злы" в связи с решением Д.Трампа.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.