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Регион 11.05.2018 15:18

Иранцы проводят акции протеста против решения США выйти из ядерной сделки

Несколько тысяч человек вышли на улицы иранских городов в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Агентство отмечает, что многие иранцы, вышедшие на протесты, говорят, что "искренне злы" в связи с решением Д.Трампа.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

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Тэги: ИРАН, США, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]