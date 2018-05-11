Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 21° 13 Май 15° 23° 14 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 11.05.2018 15:34

Глава Минобороны Израиля призвал Асада изгнать иранских военных из Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посоветовал президенту Сирии Башару Асаду изгнать помогающих Дамаску иранских военнослужащих с сирийской территории, сообщает сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

"Я хочу обратиться к Асаду: выставьте вон иранцев", - сказал израильский министр в пятницу в ходе посещения города Кацрин на Голанских высотах.

"Избавьтесь от иранцев. Избавьтесь от Касема Сулеймани (иранского генерала, командующего элитным подразделением "Аль-Кудс", которое является частью Корпуса стражей Исламской революции - ИФ), а также от сил "Аль-Кудс". Они не помогают, а только наносят ущерб", - цитирует газета А.Либермана.

Кроме того, министр предупредил, что проводимая Израилем борьба с иранцами в Сирии, вероятно, продолжится. Однако при этом он отметил, что "все должно делаться в правильных пропорциях".

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, МИНИСТР, СИРИЯ, ИРАН


Похожие новости


Израиль не считает поселенческую политику препятствием для мирных переговоров с Палестиной - министр Министр обороны Азербайджана отправился с визитом в Израиль Израильский министр отмечает высокий уровень заботы о евреях в Азербайджане Министром обороны Израиля официально стал Либерман Либерман сожалеет, что не все выносят уроки из Холокоста и Ходжалы Израильский министр извинился за критику премьера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]