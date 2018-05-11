Глава Минобороны Израиля призвал Асада изгнать иранских военных из Сирии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посоветовал президенту Сирии Башару Асаду изгнать помогающих Дамаску иранских военнослужащих с сирийской территории, сообщает сайт газеты "Таймс оф Исраэл".
"Я хочу обратиться к Асаду: выставьте вон иранцев", - сказал израильский министр в пятницу в ходе посещения города Кацрин на Голанских высотах.
"Избавьтесь от иранцев. Избавьтесь от Касема Сулеймани (иранского генерала, командующего элитным подразделением "Аль-Кудс", которое является частью Корпуса стражей Исламской революции - ИФ), а также от сил "Аль-Кудс". Они не помогают, а только наносят ущерб", - цитирует газета А.Либермана.
Кроме того, министр предупредил, что проводимая Израилем борьба с иранцами в Сирии, вероятно, продолжится. Однако при этом он отметил, что "все должно делаться в правильных пропорциях".
В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.
По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".
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