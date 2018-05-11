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Дальнее зарубежье 11.05.2018 18:02

Сотни жителей сектора Газа вышли на акцию протеста на границе Израиля

Несколько сотен жителей сектора Газа в пятницу стекаются к границе с Израилем на акцию протеста, продолжающуюся семь недель, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Акция проходит в преддверие масштабного марша протеста, запланированного на 14 мая, когда Израиль будет отмечать 70-летие еврейского государства, а в Иерусалиме состоится церемония открытия посольства США.

По словам одного из руководителей движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, Яхьи Синвара, на демонстрацию 14 мая готовятся выйти десятки тысяч человек. Он сообщил, что акция будет мирной, люди не будут вооружены, однако могут попытаться войти на территорию Израиля.

АП отмечает, что Израиль заявляет о готовности предотвращать попытки палестинцев прорваться через границу.

В пятницу, по данным газеты "Таймс оф Исраэл", солдаты армии обороны Израиля задержали трех израильтян, попытавшихся запустить в сектор Газа подожженного воздушного змея, из-за падения которого произошло воспламенение близ кибуца на территории Израиля. По словам полицейских, один из задержанных является праворадикальным активистом.

Демонстрации на палестино-израильской границе регулярно проводятся с конца марта. В ходе столкновений с израильскими силами безопасности погибли около 40 палестинцев, более 1,7 тыс. получили травмы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ГРАНИЦА, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]