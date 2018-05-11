НФПП выдал в пятницу предпринимателям на западе Азербайджана кредитов на 1,9 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выдал в пятницу 32 предпринимателям в Гянджа-Газахском экономическом районе льготных кредитов на сумму 1,9 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

Кредиты будут направлены на создание хозяйств по разведению и переработке рыбы, садоводства, овощеводства, на развитие животноводческих хозяйств.

Кредитование данных проектов создать свыше 350 новых рабочих мест.

В целом, предприниматели Гянджа-Газахского экономического района до сих пор получили по линии НФПП льготных кредитов на сумму 63,7 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков