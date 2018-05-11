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Бизнес и законодательство 11.05.2018 16:19

АПБ со следующей недели будет проводить встречи с экспортерами – глава Агентства

Агентство по продовольственной безопасности (АПБ) со следующей недели начнет проводить встречи с азербайджанскими экспортерами, заявил глава ведомства Гошгар Техмезли.

"Агентство со следующей недели будет проводить встречи с экспортерами. Целью встреч является упрощение работы предпринимателей и оказание поддержки экспортерам", - сказал Г.Техмезли в пятницу.

Он также призвал предпринимателей помочь АПБ в борьбе с незаконным предпринимательством в сфере производства продовольственной продукции.

Ф.Исазаде

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Тэги: АПБ, ЭКСПОРТЕРЫ, ВСТРЕЧИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]