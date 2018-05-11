АПБ со следующей недели будет проводить встречи с экспортерами – глава Агентства

Агентство по продовольственной безопасности (АПБ) со следующей недели начнет проводить встречи с азербайджанскими экспортерами, заявил глава ведомства Гошгар Техмезли.

"Агентство со следующей недели будет проводить встречи с экспортерами. Целью встреч является упрощение работы предпринимателей и оказание поддержки экспортерам", - сказал Г.Техмезли в пятницу.

Он также призвал предпринимателей помочь АПБ в борьбе с незаконным предпринимательством в сфере производства продовольственной продукции.

Ф.Исазаде