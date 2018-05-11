Саудовская Flynas с 13 июня начнет выполнение рейсов в Баку

Саудовская авиакомпания "Flynas" с 13 июня начнет выполнение рейсов из городов Абха, Джидда, Эд-Даммам, Эль-Риад, Хаиль в Баку, сообщается в информации на сайте авиакомпании.
«Полеты будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям», - отмечает издание.
Авиакомпания Flynas основана в 2007 году, является национальным саудовским перевозчиком и ведущим лоукостером на Ближнем Востоке с флотом из 30 самолетов Airbus A320.
Компания выполняет более 1100 рейсов в неделю в 17 внутренних и в 53 международных пункта назначения со своих баз в Эр-Рияде, Джидде, Даммаме и Абхе.
Н.Аббасова
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