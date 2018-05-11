Парламент Каталонии приступит к обсуждению кандидатуры преемника Пучдемона на посту премьера 12 мая

Кандидатура 55-летнего депутата от блока партий "Вместе за Каталонию" Кима Торра, который может стать преемником бывшего главы Женералитата Карлеса Пучдемона, будет обсуждаться парламентом Каталонии в субботу, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление парламента.
Ожидается, что голосование по поводу принятия кандидатуры К.Торры будет проведено в субботу под конец дебатов. К.Торру необходимо набрать абсолютное большинство голосов, а в случае неудачи будут организованы повторные дебаты, где ему будет достаточно простого большинства, чтобы стать премьером.
В том случае, если парламенту не удастся выбрать главу правительства до 22 мая, в регионе будут проведены повторные выборы.
Кандидатура К.Торры была ранее предложена К.Пучдемоном. Сам экс-глава Каталонии К.Пучдемон в данный момент находится в Германии.
Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.
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