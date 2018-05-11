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Дальнее зарубежье 11.05.2018 18:34

Парламент Каталонии приступит к обсуждению кандидатуры преемника Пучдемона на посту премьера 12 мая

Кандидатура 55-летнего депутата от блока партий "Вместе за Каталонию" Кима Торра, который может стать преемником бывшего главы Женералитата Карлеса Пучдемона, будет обсуждаться парламентом Каталонии в субботу, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на заявление парламента.

Ожидается, что голосование по поводу принятия кандидатуры К.Торры будет проведено в субботу под конец дебатов. К.Торру необходимо набрать абсолютное большинство голосов, а в случае неудачи будут организованы повторные дебаты, где ему будет достаточно простого большинства, чтобы стать премьером.

В том случае, если парламенту не удастся выбрать главу правительства до 22 мая, в регионе будут проведены повторные выборы.

Кандидатура К.Торры была ранее предложена К.Пучдемоном. Сам экс-глава Каталонии К.Пучдемон в данный момент находится в Германии.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]