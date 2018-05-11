Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), свидетельствуют материалы суда.
Суд также запретил Управлению ФНС по городу Москве совершать регистрационные действия в отношении этой доли.
МБА, подконтрольный Азербайджану, весной 2017 года объявил о начале добровольной реструктуризации обязательств. Суд Баку в августе прошлого года утвердил заявление банка и план реструктуризации.
Сбербанк в апреле этого года обратился в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с иском к азербайджанскому банку о взыскании задолженности по кредитному договору в размере $21,3 млн.
В материалах российского суда указано, что Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка установил мораторий в отношении активов МБА, находящихся на территории США, а также ввел судебный запрет на возбуждение или привидение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.
"Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО "Сбербанк" лишено возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США", - говорится в решении суда.
Кроме того, в марте этого года МБА принял решение ликвидировать российский банк "МБА-Москва".
"Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО "Сбербанк" к ОАО "Международный Банк Азербайджана" и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения", - говорится в материалах суда.
Оценочная компания "Вета" оценила 41,6% долей "МБА-Москва" в 1,317 млрд рублей.
Сбербанк также просил наложить арест на иное имущество МБА в РФ на общую сумму не более $21,3 млн, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.
Определение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.
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