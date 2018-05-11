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Финансы 11.05.2018 16:49

Суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале банка "МБА-Москва"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка арестовал 41,6% долей в капитале российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), свидетельствуют материалы суда.

Суд также запретил Управлению ФНС по городу Москве совершать регистрационные действия в отношении этой доли.

МБА, подконтрольный Азербайджану, весной 2017 года объявил о начале добровольной реструктуризации обязательств. Суд Баку в августе прошлого года утвердил заявление банка и план реструктуризации.

Сбербанк в апреле этого года обратился в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса с иском к азербайджанскому банку о взыскании задолженности по кредитному договору в размере $21,3 млн.

В материалах российского суда указано, что Федеральный банкротный суд США по Южному округу Нью-Йорка установил мораторий в отношении активов МБА, находящихся на территории США, а также ввел судебный запрет на возбуждение или привидение в действие исполнительных актов в отношении обязательств, включенных в предварительный план реструктуризации.

"Таким образом, в связи с действующим на территории США судебным запретом на инициирование любых процессуальных действий против МБА или собственности, ПАО "Сбербанк" лишено возможности получить исполнение по кредитному договору на территории США", - говорится в решении суда.

Кроме того, в марте этого года МБА принял решение ликвидировать российский банк "МБА-Москва".

"Данные обстоятельства могут затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований ПАО "Сбербанк" к ОАО "Международный Банк Азербайджана" и недостаточности денежных средств для исполнения такого решения", - говорится в материалах суда.

Оценочная компания "Вета" оценила 41,6% долей "МБА-Москва" в 1,317 млрд рублей.

Сбербанк также просил наложить арест на иное имущество МБА в РФ на общую сумму не более $21,3 млн, однако суд не удовлетворил заявление российского банка в этой части, поскольку в ходатайстве отсутствует перечень подлежащего аресту имущества, его индивидуализирующие признаки, а также доказательства его принадлежности МБА.

Определение суда подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СБЕРБАНК, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]