Турция готова рассмотреть возможность улучшения отношений с Арменией, если Ереван откажется от враждебности к Анкаре, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

"Если Армения оставит свою враждебную позицию, если она хочет открыть новую страницу (отношений - ИФ), мы рассмотрим детали и ответим", - заявил Б.Йылдырым.

Агентство отмечает, что заявление турецкого премьера последовало в ответ на позицию нового премьера Армении Никола Пашиняна, который призвал к установлению дипломатических отношений между двумя сопредельными государствами.