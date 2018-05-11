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Регион 11.05.2018 17:03

Премьер Турции заявил о готовности Анкары открыть "новую страницу" в отношениях с Ереваном

Турция готова рассмотреть возможность улучшения отношений с Арменией, если Ереван откажется от враждебности к Анкаре, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

"Если Армения оставит свою враждебную позицию, если она хочет открыть новую страницу (отношений - ИФ), мы рассмотрим детали и ответим", - заявил Б.Йылдырым.

Агентство отмечает, что заявление турецкого премьера последовало в ответ на позицию нового премьера Армении Никола Пашиняна, который призвал к установлению дипломатических отношений между двумя сопредельными государствами.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]