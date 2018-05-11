Турция готова рассмотреть возможность улучшения отношений с Арменией, если Ереван откажется от враждебности к Анкаре, сообщило в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.
"Если Армения оставит свою враждебную позицию, если она хочет открыть новую страницу (отношений - ИФ), мы рассмотрим детали и ответим", - заявил Б.Йылдырым.
Агентство отмечает, что заявление турецкого премьера последовало в ответ на позицию нового премьера Армении Никола Пашиняна, который призвал к установлению дипломатических отношений между двумя сопредельными государствами.
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