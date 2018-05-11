Ушаков сообщил, что страны ЕАЭС подпишут 17 мая в Астане временное соглашение о создании ЗСТ с Ираном

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на следующей неделе подпишет временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На следующей неделе в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в Москве.
Ю.Ушаков пояснил, что подписание соглашений намечено в Астане на 17 мая.
Помощник президента РФ уточнил, что документы будет подписывать "очевидно, кто-то из вице-премьеров".
"Сейчас с учетом изменений в правительстве требуются полномочия тому или иному представителю, который сможет это подписать. Очевидно, это будет один из вице-премьеров", - добавил помощник президента, подчеркнув, что соглашения и с Китаем, и с Ираном "давно согласованы".
При этом он подчеркнул, что соглашение с Ираном "только ведет к созданию ЗСТ". "Это более низкая стадия в сравнении с соглашением с Китаем", - сказал Ю.Ушаков.
По его словам, "оба документа согласованы всеми странами интеграционной пятерки".
Ю.Ушаков также сообщил, что в настоящее время "активно ведутся переговоры по заключения преференциальных соглашений с Израилем, Сербией и Сингапуром".
"В скором времени стартуют аналогичные консультации с Египтом и Индией. Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к взаимодействию с Евразийским союзом", - подчеркнул он.
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