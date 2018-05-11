Ушаков сообщил, что страны ЕАЭС подпишут 17 мая в Астане временное соглашение о создании ЗСТ с Ираном

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на следующей неделе подпишет временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На следующей неделе в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в Москве.

Ю.Ушаков пояснил, что подписание соглашений намечено в Астане на 17 мая.

Помощник президента РФ уточнил, что документы будет подписывать "очевидно, кто-то из вице-премьеров".

"Сейчас с учетом изменений в правительстве требуются полномочия тому или иному представителю, который сможет это подписать. Очевидно, это будет один из вице-премьеров", - добавил помощник президента, подчеркнув, что соглашения и с Китаем, и с Ираном "давно согласованы".

При этом он подчеркнул, что соглашение с Ираном "только ведет к созданию ЗСТ". "Это более низкая стадия в сравнении с соглашением с Китаем", - сказал Ю.Ушаков.

По его словам, "оба документа согласованы всеми странами интеграционной пятерки".

Ю.Ушаков также сообщил, что в настоящее время "активно ведутся переговоры по заключения преференциальных соглашений с Израилем, Сербией и Сингапуром".

"В скором времени стартуют аналогичные консультации с Египтом и Индией. Зарубежные партнеры проявляют большой интерес к взаимодействию с Евразийским союзом", - подчеркнул он.