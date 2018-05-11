Путин обсудит с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Президент РФ Владимир Путин 14 мая в Сочи встретится с гендиректором МАГАТЭ Юкио Амано и обсудит с ним ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Будет контакт нашего президента с гендиректором МАГАТЭ Амано, который будет находиться в это время также в Сочи", - сказал он журналистам на брифинге.
"Этот контакт, с учетом одностороннего выхода США из иранской сделки, имеет особое значение", - продолжил Ю.Ушаков.
Он утвердительно ответил на вопрос, будет ли обсуждаться на встрече односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"Могу заинтриговать, сказав, что могут еще другие важные встречи, они предстоят в Сочи (на следующей неделе)", - сказал представитель Кремля.
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