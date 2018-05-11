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11.05.2018 17:10

Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда для молодежи с ограниченными возможностями

Nobel Oil Services приняла участие в ярмарке труда, предназначенной для молодежи с ограниченными возможностями.

“Мы верим, что социально ответственные работодатели должны использовать свои ресурсы для интеграции людей с ограниченными возможностями на рынок труда, предлагая им соответствующие условия. В Nobel Oil Services мы уделяем особое внимание людям с ограниченными возможностями и постоянно стараемся обеспечить условия работы, где они могут проявить свои сильные стороны. В группе компаний мы обеспечиваем работой около 90 человек, относящихся к категории уязвимых членов общества, и после этой ярмарки мы ожидаем привлечения новых кандидатов”, отметила Эллада Алышова, менеджер по управлению персоналом группы компаний Nobel Oil.

“Мы встретили много талантливых и полных энтузиазма молодых людей и рады создать возможность для их карьерного роста. Мы также хотели бы поблагодарить организаторов за то, что они создали такую платформу для тех, кто ищет возможности трудоустройства”, - добавила она.

Во время мероприятия представители Nobel Oil Services представили студентам информацию о деятельности компании и имеющихся вакансиях. Компания получила десятки заявлений от студентов последнего курса и выпускников, из которых ряд кандидатов были выбраны для первого раунда интервью.

Nobel Oil Services уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности и постоянно изыскивает возможности для содействия сфере, в которой ведет свою деятельность.

Nobel Oil Services является многоотраслевой компанией, специализирующейся в нефтегазовой сфере. Бизнес-подразделения, входящие в состав группы компаний, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов, успешно развивая свою деятельность в нефтегазовом секторе.

Nobel Oil Services придерживается самых высоких стандартов работы как в операционном, так и в финансовом отношении. Nobel Oil обладает статусом “Прозрачного Налогового Партнера”, присужденным Министерством Налогов за прозрачную финансовую деятельность.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]