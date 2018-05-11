Кремль официально объявил о переговорах Путина и Меркель 18 мая в Сочи

По словам Ушакова, будут обсуждаться и двусторонние отношения, но упор будет сделан на "все возможные и невозможные темы" международной повестки

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится 18 мая в Сочи с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной упор в ходе переговоров В.Путина и А.Меркель 18 мая будет сделан на актуальных международных вопросах, таких как ситуация вокруг иранского атома, сирийское урегулирование и конфликт на Украине.

"18 мая состоится очень важный контакт нашего президента - это рабочий визит канцлера Германии Меркель. Условлено, что будут обсуждаться и двусторонние отношения, но, конечно, упор будет сделан, очевидно, на актуальную международную проблематику. Тут и иранская сделка, тут и сирийское урегулирование, и внутриукраинский кризис, и все возможные и невозможные темы международной повестки дня", - сказал Ю.Ушаков на брифинге.

Ранее сообщалось, что 18 мая А.Меркель совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с президентом РФ В.Путиным. В пятницу В.Путин и А.Меркель обсудили по телефону подготовку к этому визиту. Стороны также поговорили о ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, об активизации "нормандского формата" урегулирования в Донбассе и о сирийской проблематике.