В Берлине назвали главную тему разговора Меркель и Путина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), говорится в заявлении официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, распространенном в пятницу.
"Главной темой разговора стала ситуация на Ближнем Востоке после того, как США приняли решение по поводу иранского ядерного соглашения", - отмечается в документе.
"Канцлер ФРГ и российский президент подтвердили, что Германия и Россия стремятся к соблюдению соглашения оставшимися сторонами", - подчеркнул Ш.Зайберт.
Ранее о состоявшемся по инициативе германской стороны телефонном разговоре В.Путина и А.Меркель сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечалось, что стороны обсудили ситуацию вокруг СВПД после одностороннего выхода из него США и акцентировали "принципиальную важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности".
Кроме того, в разговоре затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту А.Меркель.
"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в "нормандском формате", - сообщила пресс-служба президента РФ, добавив, что А.Меркель "проинформировала об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко".
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из СВПД, а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия санкций против Ирана. Эти ограничительные меры, как ожидается, могут сказаться на западных компаниях, присутствующих на иранском рынке.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
18 мая А.Меркель совершит рабочий визит в Сочи, где встретится с президентом РФ В.Путиным.
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