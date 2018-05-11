Корреспондентка американской радиостанции "Голос Америки" Нвбахор Имомова аккредитована при МИД Узбекистана, говорится в сообщении, опубликованном на странице узбекского внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".
Радиостанция "Голос Америки" получила возможность для официальной работы в Узбекистане впервые за последние 17 лет. Это первое СМИ США, которое будет официально представлено в Узбекистане, следует из сообщения.
С1997 года по 2001 год в Узбекистане работала с аккредитацией при МИД журналистка "Голоса Америки" Марфуа Тохтаходжаева.
В настоящее время при МИД Узбекистана аккредитовано более 40 иностранных журналистов, представляющих 10 стран.
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