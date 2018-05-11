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СНГ 11.05.2018 19:41

Журналист "Голоса Америки" впервые с 2001 года аккредитован в Узбекистане - МИД

Корреспондентка американской радиостанции "Голос Америки" Нвбахор Имомова аккредитована при МИД Узбекистана, говорится в сообщении, опубликованном на странице узбекского внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".

Радиостанция "Голос Америки" получила возможность для официальной работы в Узбекистане впервые за последние 17 лет. Это первое СМИ США, которое будет официально представлено в Узбекистане, следует из сообщения.

С1997 года по 2001 год в Узбекистане работала с аккредитацией при МИД журналистка "Голоса Америки" Марфуа Тохтаходжаева.

В настоящее время при МИД Узбекистана аккредитовано более 40 иностранных журналистов, представляющих 10 стран.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ЖУРНАЛИСТ, АККРЕДИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]