Корреспондентка американской радиостанции "Голос Америки" Нвбахор Имомова аккредитована при МИД Узбекистана, говорится в сообщении, опубликованном на странице узбекского внешнеполитического ведомства в "Фейсбуке".

Радиостанция "Голос Америки" получила возможность для официальной работы в Узбекистане впервые за последние 17 лет. Это первое СМИ США, которое будет официально представлено в Узбекистане, следует из сообщения.

С1997 года по 2001 год в Узбекистане работала с аккредитацией при МИД журналистка "Голоса Америки" Марфуа Тохтаходжаева.

В настоящее время при МИД Узбекистана аккредитовано более 40 иностранных журналистов, представляющих 10 стран.