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Регион 11.05.2018 17:34

Республиканская партия Армении будет требовать неизменности внешнеполитического курса

Бывшая правящая, а ныне ушедшая в оппозицию Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая экс-премьером Армении Сержем Саргсяном, не стремится вернуть себе власть в стране, заявил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

"Мы не думаем о приходе к власти. Самым важным для нас сейчас - не позволить изменения внешнеполитического вектора страны и отхода от вопросов национальной безопасности", - сказал В.Багдасарян журналистам в пятницу.

По его словам, РПА также не видит необходимости в проведении внеочередных парламентских выборов.

"Мы также не намерены целенаправленно провалить программу правительства, или препятствовать деятельности правительства в парламенте. Не видим также необходимости в досрочных выборах в парламент", - отметил В.Багдасарян.

8 мая новым премьер-министром Армении был избран лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян. После этого фракция правящей Республиканской партии, обладающая в парламенте абсолютным большинством голосов, объявила об уходе в оппозицию.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИТИКА, РЕСПУБЛИКАНЦЫ, ПЛАНЫ


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