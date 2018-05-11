Глава МИД Германии выступает за сохранение ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в пятницу призвал сохранить ядерное соглашение по Ирану и предупредил, что его крах навредит безопасности региона.
"Мы считаем важным сохранять это соглашение действующим, поскольку это единственное соглашение, предоставляющее официальное предварительное условие для непроведения Ираном программы ядерного вооружения", - заявил Х.Мас журналистам в Паланге.
"Если мы оборвем это соглашение, то это не сделает регион более безопасным и мирным", - добавил он на брифинге с министрами иностранных дел Балтийских стран.
Иран угрожает вновь начать более активное обогащение урана, если Тегеран решит, что после ухода США соглашение перестанет действовать.
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