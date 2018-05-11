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Регион 11.05.2018 20:15

Глава МИД Германии выступает за сохранение ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в пятницу призвал сохранить ядерное соглашение по Ирану и предупредил, что его крах навредит безопасности региона.

"Мы считаем важным сохранять это соглашение действующим, поскольку это единственное соглашение, предоставляющее официальное предварительное условие для непроведения Ираном программы ядерного вооружения", - заявил Х.Мас журналистам в Паланге.

"Если мы оборвем это соглашение, то это не сделает регион более безопасным и мирным", - добавил он на брифинге с министрами иностранных дел Балтийских стран.

Иран угрожает вновь начать более активное обогащение урана, если Тегеран решит, что после ухода США соглашение перестанет действовать.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]