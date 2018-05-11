Миллиардер Иванишвили возглавил правящую в Грузии партию

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили избран председателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

В пятницу в Тбилиси проходит съезд партии, делегаты съезда единогласно избрали Б.Иванишвили председателем.

До последнего времени пост председателя партии занимал действующий премьер Грузии Георгий Квирикашвили. На прошлой неделе Г.Квирикашвили сообщил, что Б.Иванишвили принял решение вернуться в политику.