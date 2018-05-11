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Регион 11.05.2018 17:49

Миллиардер Иванишвили возглавил правящую в Грузии партию

Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили избран председателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

В пятницу в Тбилиси проходит съезд партии, делегаты съезда единогласно избрали Б.Иванишвили председателем.

До последнего времени пост председателя партии занимал действующий премьер Грузии Георгий Квирикашвили. На прошлой неделе Г.Квирикашвили сообщил, что Б.Иванишвили принял решение вернуться в политику.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БИЗНЕСМЕН, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]