Шахбазов сменил Бабаева в составе НС МБА

Акционеры ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) утвердили изменения в составе Наблюдательного совета банка.
"11 мая 2018 года состоялось общее собрание акционеров МБА, на котором было принято ряд решений", - отмечается в сообщении банка.
В частности, членом НС банка стал заместитель председателя Госкомитета по имущественным вопросам Рустам Шахбазов, который заменил Сахиля Бабаева (21 апреля 2018 года назначен министром труда и социальной защиты населения – ИФ).
На заседании также было утверждено положение о Наблюдательном Совете. Кроме этого, акционеры сформировали новый состав Аудиторского комитета, главой которого назначен Азад Мамедов, членами комитета - Замик Мамедов и Вюгар Бадалов.
"В пятницу же состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета. Участникам заседания был представлен отчет о финансовой деятельности МБА в январе-апреле 2018 года. Также были рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного Совета, и ряд других вопросов", - подчеркивает банк.
МБА создан в 1992 году. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.
А.Азизов
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