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Финансы 11.05.2018 17:49

Шахбазов сменил Бабаева в составе НС МБА

Акционеры ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) утвердили изменения в составе Наблюдательного совета банка.

"11 мая 2018 года состоялось общее собрание акционеров МБА, на котором было принято ряд решений", - отмечается в сообщении банка.

В частности, членом НС банка стал заместитель председателя Госкомитета по имущественным вопросам Рустам Шахбазов, который заменил Сахиля Бабаева (21 апреля 2018 года назначен министром труда и социальной защиты населения – ИФ).

На заседании также было утверждено положение о Наблюдательном Совете. Кроме этого, акционеры сформировали новый состав Аудиторского комитета, главой которого назначен Азад Мамедов, членами комитета - Замик Мамедов и Вюгар Бадалов.

"В пятницу же состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета. Участникам заседания был представлен отчет о финансовой деятельности МБА в январе-апреле 2018 года. Также были рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного Совета, и ряд других вопросов", - подчеркивает банк.

МБА создан в 1992 году. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, НС, ИЗМЕНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]