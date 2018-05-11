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Дальнее зарубежье 11.05.2018 20:30

Североатлантический совет во главе с генсеком НАТО примет участие в конференции по кибербезопасности во Франции

Североатлантический совет на уровне послов во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Францию 14-15 мая по приглашению французских властей, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба организации.

Члены Совета НАТО примут участие в конференции Cyber Defence Pledge.

В ходе этого визита, отмечается в коммюнике пресс-службы Североатлантического альянса, Й.Столтенберг встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, министром обороны Флоранс Парли и председателем Национального собрания Франсуа де Рюжи.

Эти встречи, сообщается в документе, будут проходить в рамках консультаций генерального секретаря альянса со странами-союзницами по перспективе саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Й.Столтенберг также выступит с докладом в парижской Военной школе.

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Тэги: НАТО, ФРАНЦИЯ, СОВЕТ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]