Североатлантический совет во главе с генсеком НАТО примет участие в конференции по кибербезопасности во Франции

Североатлантический совет на уровне послов во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом посетит Францию 14-15 мая по приглашению французских властей, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба организации.

Члены Совета НАТО примут участие в конференции Cyber Defence Pledge.

В ходе этого визита, отмечается в коммюнике пресс-службы Североатлантического альянса, Й.Столтенберг встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, министром обороны Флоранс Парли и председателем Национального собрания Франсуа де Рюжи.

Эти встречи, сообщается в документе, будут проходить в рамках консультаций генерального секретаря альянса со странами-союзницами по перспективе саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Й.Столтенберг также выступит с докладом в парижской Военной школе.