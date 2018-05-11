Французская коммуна Альфорвиль аннулировала побратимство с городом Лачин, находящимся под оккупацией ВС Армении – МИД Азербайджана

Муниципальный совет коммуны Альфорвиль департамента Валь-де-Марн французского региона Иль-де-Франс аннулировал хартию о побратимстве с азербайджанским городом Лачин, находящимся под оккупацией ВС Армении.
«В результате проведенной МИД и посольством Азербайджана в Париже работы с соответствующими структурами Франции, аннулирована незаконная хартия о побратимстве между городом Лачин, находящимся под оккупацией и коммуной Альфорвиль (подписана в 2017г - ИФ)»,- говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.
По его словам, армянские лоббистские круги во Франции с 2013 года стремятся заключать незаконные договора о побратимстве между азербайджанскими городами, находящимся под оккупацией ВС Армении, с различными французскими городами и поселками, и использовать их в последующем для поощрения незаконного режима в Нагорном Карабахе.
Ф.Исазаде
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