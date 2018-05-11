Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0255 RUR   0.0275 GBR   2.2998 TRY   0.4006

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.36 Brent   77.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 21° Завтра 14° 21° 13 Май 14° 23° 14 Май 16° 25°

Карабахский конфликт 11.05.2018 17:58

Французская коммуна Альфорвиль аннулировала побратимство с городом Лачин, находящимся под оккупацией ВС Армении – МИД Азербайджана

Муниципальный совет коммуны Альфорвиль департамента Валь-де-Марн французского региона Иль-де-Франс аннулировал хартию о побратимстве с азербайджанским городом Лачин, находящимся под оккупацией ВС Армении.

«В результате проведенной МИД и посольством Азербайджана в Париже работы с соответствующими структурами Франции, аннулирована незаконная хартия о побратимстве между городом Лачин, находящимся под оккупацией и коммуной Альфорвиль (подписана в 2017г - ИФ)»,- говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева.

По его словам, армянские лоббистские круги во Франции с 2013 года стремятся заключать незаконные договора о побратимстве между азербайджанскими городами, находящимся под оккупацией ВС Армении, с различными французскими городами и поселками, и использовать их в последующем для поощрения незаконного режима в Нагорном Карабахе.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД


Похожие новости


Азербайджан впервые представит продукцию оборонпрома на выставке EUROSATORY-2018 во Франции Баку направит ноту протеста Парижу в связи с визитом представителей Карабаха во Францию – МИД Азербайджана Баку готов работать с посредниками по Карабаху для поэтапного урегулирования конфликта – глава МИД Азербайджана В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну Франция заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – глава межпарламентской группы дружбы Посол Азербайджана во Франции вручил верительные грамоты президенту Макрону

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]